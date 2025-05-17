Завершился чемпионат Германии. Результаты матяей

Завершился чемпионат Германии. В Лиге чемпионов сыграют "Бавария", "Байер", "Айнтрахт" и "Боруссия" (Дортмунд).

Место в еврокубках завоевали "Фрайбург" и "Майнц".

Вылетели из Бундеслиги (заранее, не в последнем туре) "Бохум" и "Хольштайн".

В последнем туре несколько команд пытались избежать стыковых матчей. В них сыграет "Хаййденхайм".

Лейпциг - Штутгарт 2:3

"Лейпциг" вел в счете 1:0 и 2:1. В случае победы "быки" поднимались бы на шестое (еврокубковое) место.

"Штутгарт" одержал третью победу подряд и поднялся на девятое место.

Боруссия (Дортмунд) - Хольштайн (Киль) 3:0

"Боруссия" поднялась на четвертое место и сыграет в Лиге чемпионов.

Хоффенхайм - Бавария (Мюнхен) 0:4

"Хоффенхайм" не выигрывал в пяти последних матчах, но избежал участия в стыковых играх.

Хайденхайм - Вердер (Бремен) 1:4

Хозяевам нужна была победа. Теперь им придется играть в стыковых матчах.

Фрайбург - Айнтрахт (Франкфурт) 1:3

Матч за место в Лиге чемпионов выиграли "орлы". "Фрайбург" опустился на пятое место.

Аугсбург - Унион (Берлин) 1:2

Матч без особой турнирной мотивации.

Берлинцы одержали волевую победу. Оба мяча забил арендованный у "Лилля" Андрей Илич.

Майнц - Байер (Леверкузен) 2:2

Ничья позволила "Майнцу" обойти "Лейпциг" и завоевать место в еврокубках.

Последняя игра "фармацевтов" под руководством Хаби Алонсо. который в ближайшие дни возглавит "Реал".

Боруссия (Менхенгладбах) - Вольфсбург 0:1

Санкт-Паули (Гамбург) - Бохум 0:2

"Бохум" вылетел давно и напоследок хлопнул дверью.

Оба мяча забил арендованный у "Монако" Мирон Боаду.