Завершился чемпионат Германии. Результаты матяей
Завершился чемпионат Германии. В Лиге чемпионов сыграют "Бавария", "Байер", "Айнтрахт" и "Боруссия" (Дортмунд).
Место в еврокубках завоевали "Фрайбург" и "Майнц".
Вылетели из Бундеслиги (заранее, не в последнем туре) "Бохум" и "Хольштайн".
В последнем туре несколько команд пытались избежать стыковых матчей. В них сыграет "Хаййденхайм".
Лейпциг - Штутгарт 2:3
"Лейпциг" вел в счете 1:0 и 2:1. В случае победы "быки" поднимались бы на шестое (еврокубковое) место.
"Штутгарт" одержал третью победу подряд и поднялся на девятое место.
Боруссия (Дортмунд) - Хольштайн (Киль) 3:0
"Боруссия" поднялась на четвертое место и сыграет в Лиге чемпионов.
Хоффенхайм - Бавария (Мюнхен) 0:4
"Хоффенхайм" не выигрывал в пяти последних матчах, но избежал участия в стыковых играх.
Хайденхайм - Вердер (Бремен) 1:4
Хозяевам нужна была победа. Теперь им придется играть в стыковых матчах.
Фрайбург - Айнтрахт (Франкфурт) 1:3
Матч за место в Лиге чемпионов выиграли "орлы". "Фрайбург" опустился на пятое место.
Аугсбург - Унион (Берлин) 1:2
Матч без особой турнирной мотивации.
Берлинцы одержали волевую победу. Оба мяча забил арендованный у "Лилля" Андрей Илич.
Майнц - Байер (Леверкузен) 2:2
Ничья позволила "Майнцу" обойти "Лейпциг" и завоевать место в еврокубках.
Последняя игра "фармацевтов" под руководством Хаби Алонсо. который в ближайшие дни возглавит "Реал".
Боруссия (Менхенгладбах) - Вольфсбург 0:1
Санкт-Паули (Гамбург) - Бохум 0:2
"Бохум" вылетел давно и напоследок хлопнул дверью.
Оба мяча забил арендованный у "Монако" Мирон Боаду.