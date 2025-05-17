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Кубок Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали золотую медаль

Художественная гимнастика
время публикации: 17 мая 2025 г., 07:39 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 07:46
Кубок Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали золотую медаль
AP Photo/Aaron Favila

В Бургасе продолжается этап Кукбка Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали золотую медаль в упражнении "5 Лент".

Результат 26.150 балла.

На втором месте болгарки (25.850), на третьем - венгерки (22.050).

В упражнении "3 мяча + 2 обруча" победили болгарки (25.800).

Серебряную медаль завоевала сборная Азербайджана (25.150), бронзовую - Венгрии (24.850).

Израильтянки заняли четвертое место (23.100).

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