Кубок Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали золотую медаль
время публикации: 17 мая 2025 г., 07:39 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 07:46
В Бургасе продолжается этап Кукбка Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали золотую медаль в упражнении "5 Лент".
Результат 26.150 балла.
На втором месте болгарки (25.850), на третьем - венгерки (22.050).
В упражнении "3 мяча + 2 обруча" победили болгарки (25.800).
Серебряную медаль завоевала сборная Азербайджана (25.150), бронзовую - Венгрии (24.850).
Израильтянки заняли четвертое место (23.100).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 мая 2025