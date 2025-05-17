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"Манчестер Сити" остался без трофеев. Кубок Англии завоевал "Кристал Пэлас"

Футбол
Сенсации
время публикации: 17 мая 2025 г., 20:58 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 21:05
"Манчестер Сити" остался без трофеев. Кубок Англии завоевал "Кристал Пэлас"
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Обладателем Кубка Англии стал "Кристал Пэлас", обыгравший "Манчестер сити" 1:0.

"Горожане" в этом сезоне остались без трофеев.

А "Кристал Пэлас" завоевал первый "большой трофей" в истории клуба.

У "Манчестер Сити" огромное преимущество (78% владения мячом, 23:7 по ударам, 6:2 по точным ударам, 7:1 по угловым).

"Орлы" провели "грамотный матч", постаравшись максимально надежно сыграть в обороне. При этом фаворит упустил много голевых моментов. Даже пенальти забить не сумел.

Первый удар "стекольщиков" стал голевым. На 16-й минуте Эбериче Эзе отправил мяч в нижний угол 0:1.

На 36-й минуте "Манчестер Сити" не реализовал пенальти. Дин Хандерсон парировал мяч после удара Омара Мармуша.

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