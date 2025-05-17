Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Финляндии и США

В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Финны одолели сборную Латвии 2:1.

Финляндия - Латвия 2:1

По броскам 35:23 а пользу латвийцев.

США - Германия 6:3

По броскам 44:21 в пользу сборной США.

После первого периода 3:0 в пользу американцев.

На 45-й минуте ничья 3:3.