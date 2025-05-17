Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Финляндии и США
время публикации: 17 мая 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 15:56
В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Финны одолели сборную Латвии 2:1.
Финляндия - Латвия 2:1
По броскам 35:23 а пользу латвийцев.
США - Германия 6:3
По броскам 44:21 в пользу сборной США.
После первого периода 3:0 в пользу американцев.
На 45-й минуте ничья 3:3.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2025