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Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Финляндии и США

Хоккей
время публикации: 17 мая 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 15:56
Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Финляндии и США
AP Photo/Pavel Golovkin

В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Финны одолели сборную Латвии 2:1.

Финляндия - Латвия 2:1

По броскам 35:23 а пользу латвийцев.

США - Германия 6:3

По броскам 44:21 в пользу сборной США.

После первого периода 3:0 в пользу американцев.

На 45-й минуте ничья 3:3.

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