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Кубок Европы по художественной гимнастике. Израильские юниорки завоевали серебряную медаль

Художественная гимнастика
время публикации: 17 мая 2025 г., 16:24 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 16:24
Кубок Европы по художественной гимнастике. Израильские юниорки завоевали серебряную медаль
AP Photo/Dar Yasin

В Бургасе, Болгария, продолжается этап Кубка Европы по художественной гимнастике.

Израильские юниорки завоевали серебряную медаль в групповом многоборье. Результат 49.700 балла.

Победили болгарки (50.700).

Третье место заняли азербайджанки (44.000).

Состав сборной Израиля: Мелани Малька, София Прежин, Авигайль Швед, Керен Соболь, Таисия Соколенко, Эмилия Ройтман.

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