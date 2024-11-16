Сборные Грузии и Украины сыграли вничью. Результаты матчей Лиги наций

Состоялись матчи пятого тура Лиги наций. Сборные Грузии и Украины сыграли вничью 1:1.

Грузия - Украина 1:1 (Лига В, группа 1)

На 7-й минуте Мудрык ворвался в штрафную и прострелил. Соломон Кверквелия срезал мяч в свои ворота 0:1.

На 76-й минуте Жорж Микаутадзе сравнял счет 1:1.

Азербайджан - Эстония 0:0 (Лига С. группа 1)

Черногория - Исландия 0:2

Черногорцы вылетели в Лигу С.

Турция - Уэльс 0:0

Положение команд. Лига В, группа 4. Турция 11 очков, Уэльс 9, Исландия 7, Черногория 0.

Андорра - Молдова 0:1

Победный гол на второй минуте компенсированного времени забил Виргилиу Постолачи (ЧФР, Клуж-Напока).