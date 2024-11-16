Сборные Грузии и Украины сыграли вничью. Результаты матчей Лиги наций
время публикации: 16 ноября 2024 г., 21:26 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 21:26
Состоялись матчи пятого тура Лиги наций. Сборные Грузии и Украины сыграли вничью 1:1.
Грузия - Украина 1:1 (Лига В, группа 1)
На 7-й минуте Мудрык ворвался в штрафную и прострелил. Соломон Кверквелия срезал мяч в свои ворота 0:1.
На 76-й минуте Жорж Микаутадзе сравнял счет 1:1.
Азербайджан - Эстония 0:0 (Лига С. группа 1)
Черногория - Исландия 0:2
Черногорцы вылетели в Лигу С.
Турция - Уэльс 0:0
Положение команд. Лига В, группа 4. Турция 11 очков, Уэльс 9, Исландия 7, Черногория 0.
Андорра - Молдова 0:1
Победный гол на второй минуте компенсированного времени забил Виргилиу Постолачи (ЧФР, Клуж-Напока).
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