Молодежный чемпионат Европы по дзюдо. Сборная Израиля заняла пятое место

Сегодня в Польше завершается молодежный чемпионат Европы по дзюдо (борцы до 23 лет).

Смешанная сборная Израиля заняла пятое место в командном первенстве.

В четвертьфинале израильтяне проиграли голландцам.

В утешительном поединке наши борцы победили венгров 4:2.

В схватке за бронзу израильтяне проиграли сборной Германии 1:4.