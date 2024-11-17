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Молодежный чемпионат Европы по дзюдо. Сборная Израиля заняла пятое место

Дзюдо
время публикации: 17 ноября 2024 г., 16:59 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 16:59
Молодежный чемпионат Европы по дзюдо. Сборная Израиля заняла пятое место
AP Photo/Eugene Hoshiko

Сегодня в Польше завершается молодежный чемпионат Европы по дзюдо (борцы до 23 лет).

Смешанная сборная Израиля заняла пятое место в командном первенстве.

В четвертьфинале израильтяне проиграли голландцам.

В утешительном поединке наши борцы победили венгров 4:2.

В схватке за бронзу израильтяне проиграли сборной Германии 1:4.

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