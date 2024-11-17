Израильский боксер победил нокаутом

Израильский боксер легчайшего веса Йонатан Менахем Ландман одержал шестую победу в профессиональной карьере (в шести поединках).

20-летний боксер на 34-й секунде пятого раунда нокаутировал бывшего претендента на звание чемпиона мира Уилсона Асамоа (в декабре прошлого года он проиграл бой за вакантный пояс WBU).

Асамоа - самый серьезный соперник в профессиональной карьере Ландмана.

Израильтянин четыре раза сбивал соперника с ног.