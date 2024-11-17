Израильский боксер победил нокаутом
время публикации: 17 ноября 2024 г., 10:37 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 10:45
Израильский боксер легчайшего веса Йонатан Менахем Ландман одержал шестую победу в профессиональной карьере (в шести поединках).
20-летний боксер на 34-й секунде пятого раунда нокаутировал бывшего претендента на звание чемпиона мира Уилсона Асамоа (в декабре прошлого года он проиграл бой за вакантный пояс WBU).
Асамоа - самый серьезный соперник в профессиональной карьере Ландмана.
Израильтянин четыре раза сбивал соперника с ног.
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