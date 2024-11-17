x
17 ноября 2024
|
последняя новость: 10:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2024
|
17 ноября 2024
|
последняя новость: 10:44
17 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Израильский боксер победил нокаутом

Бокс
время публикации: 17 ноября 2024 г., 10:37 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 10:45
Израильский боксер победил нокаутом
AP Photo/Julio Cortez

Израильский боксер легчайшего веса Йонатан Менахем Ландман одержал шестую победу в профессиональной карьере (в шести поединках).

20-летний боксер на 34-й секунде пятого раунда нокаутировал бывшего претендента на звание чемпиона мира Уилсона Асамоа (в декабре прошлого года он проиграл бой за вакантный пояс WBU).

Асамоа - самый серьезный соперник в профессиональной карьере Ландмана.

Израильтянин четыре раза сбивал соперника с ног.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 ноября 2024

UFC. Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2024

Дзюдо. Израильтянка стала победительницей молодежного чемпионата Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2024

Чемпионка Парижской олимпиады рассказала об антисемитских нападках из-за поддержки Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2024

Бокс. Майк Тайсон проиграл Джейку Полу по очкам