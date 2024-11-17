Дзюдо. Израильтянин завоевал бронзовую медаль в Риге

В Риге проходит турнир по дзюдо European Hopes Cup, в котором принимают участие спортсмены до 15 лет.

В турнире принимают участие 200 борцов из 16 стран.

Омер Мор Барак (весовая категория до 50 кг) завоевал бронзовую медаль.

Выступающий в той же весовой категории Итай Ясур схватку за бронзовую медаль проиграл.