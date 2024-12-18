Евролига. "Маккаби" проиграл "Басконии"
время публикации: 18 декабря 2024 г., 05:57 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 05:57
В матче шестнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Басконии"85:95.
Израильский клуб потерпел 12-е поражение.
"Баскония" уверенно лидировала на протяжении всей встречи. После 10 минут 34:23, 20 - 57:43, 30 - 74:61..
Самый результативный игрок матча - защитни к "Басконии" Маркус Ховард, набравший 28 очков.
Лучший в составе "Маккаби" - Рокас Йокубайтис (22 + 7 подборов + 5 передач).
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