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Чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной США

Водное поло
время публикации: 18 января 2025 г., 18:02 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 18:02
Чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной США
AP Photo/Luca Bruno

В Греции продолжается женский чемпионат мира (Кубок мира) по водному поло.

В матче второго тура второго группового этапа израильтянки проиграли сборной США 9:10.

Первую четверть выиграли американки 2:1. Первую половину матча - израильтянки 4:3.

Американки сделали матч в третьей четверти. После трех четвертей 8:6.

Завтра израильтянки в заключительном матче чемпионата сыграют со сборной Италии.

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