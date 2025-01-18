Чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной США
время публикации: 18 января 2025 г., 18:02 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 18:02
В Греции продолжается женский чемпионат мира (Кубок мира) по водному поло.
В матче второго тура второго группового этапа израильтянки проиграли сборной США 9:10.
Первую четверть выиграли американки 2:1. Первую половину матча - израильтянки 4:3.
Американки сделали матч в третьей четверти. После трех четвертей 8:6.
Завтра израильтянки в заключительном матче чемпионата сыграют со сборной Италии.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 января 2025