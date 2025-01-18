Чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной США

В Греции продолжается женский чемпионат мира (Кубок мира) по водному поло.

В матче второго тура второго группового этапа израильтянки проиграли сборной США 9:10.

Первую четверть выиграли американки 2:1. Первую половину матча - израильтянки 4:3.

Американки сделали матч в третьей четверти. После трех четвертей 8:6.

Завтра израильтянки в заключительном матче чемпионата сыграют со сборной Италии.