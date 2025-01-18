Чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Венгрии
время публикации: 18 января 2025 г., 08:14 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 08:14
В Греции начался второй групповой турнир женского чемпионата мира по водному поло.
Израильтянки проиграли сборной Венгрии 9:18.
После первой четверти 6:4, второй - 11:4, третьей - 14:7.
Американки проиграли сборной Италии 12:13.
Сегодня израильтянки встречаются со сборной США.
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