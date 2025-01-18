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Чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Венгрии

Водное поло
время публикации: 18 января 2025 г., 08:14 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 08:14
Чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Венгрии
AP Photo/Luca Bruno

В Греции начался второй групповой турнир женского чемпионата мира по водному поло.

Израильтянки проиграли сборной Венгрии 9:18.

После первой четверти 6:4, второй - 11:4, третьей - 14:7.

Американки проиграли сборной Италии 12:13.

Сегодня израильтянки встречаются со сборной США.

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