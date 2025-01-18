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Победа "Барселоны". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 18 января 2025 г., 08:00 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 08:00
Победа "Барселоны". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Mark J. Terrill

Завершился двадцать второй тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Олимпиакос", одержавший 16 побед.

"Маккаби" занимает предпоследнее место (5 побед).

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 98:86

Последнюю четверть турки выиграли 36:18.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Монако (Франция) 88:82 (овертайм)

Основное время завершилось вничью 76:76.

Филип Петрушев (Йрвена Звезда) набрал 29 очков и сделал 6 подборов.

Баскония (Витория, Испания) - Панатинаикос (Афины, Греция) 91:77

Бавария (Мюнхен, Германия) - Виртус (Болонья, Италия) 72:82

Барселона (Испания) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 90:80

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