Кадетский чемпионат Европы по сквошу. Израильтяне вышли в четвертьфинал
время публикации: 09 мая 2026 г., 10:59 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 10:59
В Праге проходит кадетский (спортсмены до 15 лет) и юниорский (до 17) командный чемпионат Европы по сквошу.
Сборная Израиля участвует в кадетском турнире смешанных команд.
Израильтяне заняли второе место в группе В.
Сборная Израиля победила со сетом 3:0 команды Дании, Германии и Норвегии и проиграла полякам 1:2.
Четвертьфинальные пары:
Англия - Израиль
Уэльс - Украина
Испания - Польша
Венгрия - Франция
Состав сборной Израиля: Даниэль Апельбаум, Рои Банин, Авихай Бар Моха, Ноам Дрор, Асаф Фис, Ариэль Ноах, Надав Таннен, Шира Сегев, Наоми Вигенфельд.
