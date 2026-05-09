Кадетский чемпионат Европы по сквошу. Израильтяне вышли в четвертьфинал

В Праге проходит кадетский (спортсмены до 15 лет) и юниорский (до 17) командный чемпионат Европы по сквошу.

Сборная Израиля участвует в кадетском турнире смешанных команд.

Израильтяне заняли второе место в группе В.

Сборная Израиля победила со сетом 3:0 команды Дании, Германии и Норвегии и проиграла полякам 1:2.

Четвертьфинальные пары:

Англия - Израиль

Уэльс - Украина

Испания - Польша

Венгрия - Франция

Состав сборной Израиля: Даниэль Апельбаум, Рои Банин, Авихай Бар Моха, Ноам Дрор, Асаф Фис, Ариэль Ноах, Надав Таннен, Шира Сегев, Наоми Вигенфельд.