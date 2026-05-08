Кадетский чемпионат Европы по сквошу. Израильтяне обыграли сборные Дании и Германии

В Праге начался кадетский (спортсмены до 15 лет) и юниорский (до 17) командный чемпионат Европы по сквошу.

Сборная Израиля учавствует в кадетском турнире смешанных команд.

Израильтяне со счетом 3:0 победили сборные Дании и Германии.

В матчах группового этапа израильтяне сыграют с командами Норвегии и Польши.

Состав сборной Израиля: Даниэль Апельбаум, Рои Банин, Авихай Бар Моха, Ноам Дрор, Асаф Фис, Ариэль Ноах, Надав Таннен, Шира Сегев, Наоми Вигенфельд.