Чемпионат Европы по сквошу. Израильтяне вышли в полуфинал
время публикации: 30 апреля 2026 г., 22:09 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 22:09
В Нидерландах продолжается командный чемпионат Европы по сквошу.
Израильтяне победили сборную Швеции 4:0 и стали победителями группы В дивизиона 2.
В полуфинале израильтяне сыграют с австрийцами.
Выхoд в финал гарантирует повышение в классе: выход в дивизион 1.
Ссылки по теме
