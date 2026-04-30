Чемпионат Европы по сквошу. Израильтяне победили сборные Дании и Португалии

В Нидерландах проходит командный чемпионат Европы по сквошу.

После двух туров сборная Израиля лидирует в группе В дивизиона 2.

Израильтяне со счетом 4:0 победили сборные Дании и Португалии.

Сегодня израильтяне встречаются со сборной Швеции.

Состав сборной Израиля: Даниэль Полищук, Сегев Ром, Рои Авраам, Яли Шас.