Чемпионат Европы по сквошу. Израильтяне победили сборные Дании и Португалии
время публикации: 30 апреля 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 11:16
В Нидерландах проходит командный чемпионат Европы по сквошу.
После двух туров сборная Израиля лидирует в группе В дивизиона 2.
Израильтяне со счетом 4:0 победили сборные Дании и Португалии.
Сегодня израильтяне встречаются со сборной Швеции.
Состав сборной Израиля: Даниэль Полищук, Сегев Ром, Рои Авраам, Яли Шас.
