Чемпионат мира по хоккею. Дубли Кросби и Маккиннона
время публикации: 18 мая 2025 г., 06:42 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 06:49
В Швеции и Дании продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. Канадцы разгромили сборную Словакии 7:0.
Канада - Словакия 7:0
4 (2 + 2) очка набрал Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз).
3 (1 + 2) очка набрал Маклин Селебрини (Сан-Хосе Шаркс).
Две шайбы забросил Нэйтан Маккиннон.
Шутаут и 14 сэйвов совершил Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз).
Дания - Норвегия 6:3
3 (1 +2) очка набрал датчанин Иоахим Бличфелд (Таппара, Финляндия).
Две шайбы забросил датчанин Йонас Ренбьерг (Вегас Голден Найтс).
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