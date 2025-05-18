Чемпионат мира по хоккею. Дубли Кросби и Маккиннона

В Швеции и Дании продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. Канадцы разгромили сборную Словакии 7:0.

Канада - Словакия 7:0

4 (2 + 2) очка набрал Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз).

3 (1 + 2) очка набрал Маклин Селебрини (Сан-Хосе Шаркс).

Две шайбы забросил Нэйтан Маккиннон.

Шутаут и 14 сэйвов совершил Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз).

Дания - Норвегия 6:3

3 (1 +2) очка набрал датчанин Иоахим Бличфелд (Таппара, Финляндия).

Две шайбы забросил датчанин Йонас Ренбьерг (Вегас Голден Найтс).