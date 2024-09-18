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Покер Кейна. "Ливерпуль" победил "Милан". Результаты матчей Лиги чемпионов

время публикации: 18 сентября 2024 г., 06:26 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 06:26
Покер Кейна. "Ливерпуль" победил "Милан". Результаты матчей Лиги чемпионов
AP Photo/Matthias Schrader

Начался основной этап Лиги чемпионов."Ливерпуль" в гостях победил "Милан" 3:1."Бавария" уничтожила загребское "Динамо" 9:2.

Ювентус (Турин, Италия) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 3:1

Янг Бойз (Берн, Швейцария) - Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 0:3

Милан (Италия) - Ливерпуль (Англия) 1:3

"Бавария (Мюнхен, Германия) - Динамо (Загреб, Хорватия) 9:2

Гарри Кейн забил четыре гола.

Реал (Мадрид, Испания) - Штутгарт 3:1

Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Лилль (Франция) 2:0

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