Покер Кейна. "Ливерпуль" победил "Милан". Результаты матчей Лиги чемпионов
время публикации: 18 сентября 2024 г., 06:26 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 06:26
Начался основной этап Лиги чемпионов."Ливерпуль" в гостях победил "Милан" 3:1."Бавария" уничтожила загребское "Динамо" 9:2.
Ювентус (Турин, Италия) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 3:1
Янг Бойз (Берн, Швейцария) - Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 0:3
Милан (Италия) - Ливерпуль (Англия) 1:3
"Бавария (Мюнхен, Германия) - Динамо (Загреб, Хорватия) 9:2
Гарри Кейн забил четыре гола.
Реал (Мадрид, Испания) - Штутгарт 3:1
Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Лилль (Франция) 2:0
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