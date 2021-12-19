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NEWSru.co.il :: Спорт19 декабря 2021 г., 09:54

Абу-Даби. Чемпионат мира по плаванию. Анастасия Горбенко вышла в полуфинал

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Абу-Даби. Чемпионат мира по плаванию. Анастасия Горбенко вышла в полуфинал

В Абу-Даби продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде (бассейны длиной 25 метров).

Израильтянка Анастасия Горбенко вышла в полуфинал на дистанции 100 метров брассом.

В квалификации она заняла девятое место с результатом 1 минута 5.47 секунды.

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