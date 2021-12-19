Абу-Даби. Чемпионат мира по плаванию. Анастасия Горбенко вышла в полуфинал

В Абу-Даби продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде (бассейны длиной 25 метров).

"Я восхищаюсь Нетаниягу, но он должен был отойти в сторону"

Дипломатия лицемерия, или Куда мы катим мир, туда он и катится

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