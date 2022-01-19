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NEWSru.co.il :: Спорт19 января 2022 г., 08:31

Чемпионат Англии. "Челси" не смог обыграть "чаек"

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Адам Уэбстер сравнивает счет

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Челси" сыграл вничью с "Брайтон энд Хоув" 1:1. "Синие" не могут победить в четвертом матче Премьер-лиги подряд. Отставание от "Манчестер Сити" уже составляет 12 очков.

"Брайтон энд Хоув": Санчес, Кукурелья, Берн, Уэбстер, Велтман, Уэлбек (Троссард, 62), Альсате, Мак Аллистер, Гросс (Мопе, 62), Лэмпти (Марш, 77), Модер

"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Рюдигер, Тиаго Силва, Аспиликуэта, Жоржиньо (Вернер, 80), Канте, Маунт, Зиех (Ковачич, 80), Хадсон-Одои , Лукаку (Хаверц, 80)


"Челси" еще недавно считавшийся основным претендентом на чемпионство, второй раз теряет очки в матче с командой Грэма Поттера (дважды ничья 1:1) и, скорее всего, выбывает из чемпионской гонки. После матча наставник "Челси" Томас Тухель сказал, что команда устала морально и физически.

Хозяева играли агрессивно, применяя высокий прессинг и вынуждая фаворита ошибаться. Мог открыть счет Мозер, но пробил неточно.

В середине первого тайма "аристократы перехватили инициативу" и открыли счет. На 28-й минуте Зиеш из-за пределов штрафной пробил в ближний укол 0:1.

Во втором тайме хозяева прибавили и смогли отыграться. На 60-й минуте после подачи углового Адам Уэбстер пробил головой 1:1.

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