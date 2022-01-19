Евролига. Победы "Монако" и "Милана"
Сыграны матчи регулярного чемпионата Евролиги. "МИонако" разгромил АСВЕЛ 100:75. "Милан" победил "Альбу" 84:76.
АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Монако (Франция) 75:100
Вторую половину матча "Монако" выиграл 49:34.
Милан (Италия) - Альба (Берлин, Германия) 84:76
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