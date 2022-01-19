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NEWSru.co.il :: Спорт19 января 2022 г., 10:06

"Ураганы" смели "Бостон". Необычная серия буллитов. Юбилейная шайба Овечкина

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Лос-Анджелес Кингз - Тампа-Бей Лайтнингз 4:6

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" разгромила "Бостон" 7:1, "Калгари" - "Флориду" 5:1.

Бостон Брюинз - Каролина Хурикенз 1:7

"Ураганы" выдали потрясающий первый период 5:1.

По три очка набрали Энтони Де Анджело (0 + 3) и Джейкоб Слэвин (1 + 2). Две шайбы забросил Йеспери Котканиеми.

Оттава Сенаторз - Баффало Сейбрз 1:3


На 51-й минуте была ничья 1:1.

Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 (буллиты)

Соперники исполнили по 9 буллитов, из которых был реализован только один - победный бросок сделал Оливер Вальстрем.

Вашингтон Кэпитолз - Виннипег Джетс 4:3 (овертайм)

Уже на третьей минуте гости вели в счете 2:0 (такой счет продержался до 17-й минуты).

Победную шайбу забросил Том Уилсон.

Александр Овечкин забросил 50-ю шайбу в ворота "Виннипега" (начал он еще когда команда называлась "Атланта Трэшерз").

Нешвилл Прэдейторз - Ванкувер Кэнакс 1:3

На 44-й минуте матча была ничья 1:1

Даллас Старз - Монреаль Канадиенз 3:5

Две шайбы забросил Кристиан Дворак (Монреаль).

Калгари Флэймз - Флорида Пантерз 5:1

Четыре результативные передачи сделал Джонни Годро. Мэтью Ткачук набрал три (1 + 2) очка. Дублем отметился Шон Монахан.


Лос-Анджелес Кингз - Тампа-Бей Лайтнингз 4:6

На 51-й минуте была ничья 3:3. Гости забросили три шайбы за 6 минут 35 секунд.

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