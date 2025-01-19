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Спорт

Мераб Двалишвили защитил чемпионский титул и установил рекорд UFC

Смешанные единоборства
Знаменитые спортсмены
время публикации: 19 января 2025 г., 10:50 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 10:50
Мераб Двалишвили защитил чемпионский титул и установил рекорд UFC
AP Photo/Mark J. Terrill

Грузинский боец Мераб Двалишвили защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив Умара Нурмагомедова решением судей.

Счет по карточкам 48:47 (дважды) и 49:46.

Мераб Двалишвили в чемпионском поединке провел два тейкдауна и стал рекордсменом промоушена.

Он в боях в UFC провел 91 тейкдаун и побил рекорд легендарного канадца Жоржа Сен-Пьера (90).

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