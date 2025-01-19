UFC. Ислам Махачев защитил титул, "удушив" бразильца
время публикации: 19 января 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 08:47
В Инглвуде, Калифорния, завершился турнир ММА UFC 311: Makhachev vs. Moicano.
В главном поединке россиянин Ислам Махачев защитил титул чемпиона в легком весе, победив удушающим приемом в конце первого раунда бразильца Ренато Мойкано.
Интересно, что "удушение сзади" является коронным приемом Мойкано.
Махачев должен был проводить защиту титула Армана Царукяна, но за сутки до боя тот снялся из-за травмы.
Чех Иржи Прохазка в третьем раунде нокаутировал американца Джамахала Хилла.
Бразилец Жаилтон Алмейда в конце первого раунда нокаутировал Сергея Спивака (Молдова).
Голландец Рейнье де Риддер болевым приемом в первом раунде победил американца Кевина Холланда.
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