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UFC. Ислам Махачев защитил титул, "удушив" бразильца

Смешанные единоборства
время публикации: 19 января 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 08:47
UFC. Ислам Махачев защитил титул, "удушив" бразильца
AP Photo/Frank Franklin II

В Инглвуде, Калифорния, завершился турнир ММА UFC 311: Makhachev vs. Moicano.

В главном поединке россиянин Ислам Махачев защитил титул чемпиона в легком весе, победив удушающим приемом в конце первого раунда бразильца Ренато Мойкано.

Интересно, что "удушение сзади" является коронным приемом Мойкано.

Махачев должен был проводить защиту титула Армана Царукяна, но за сутки до боя тот снялся из-за травмы.

Чех Иржи Прохазка в третьем раунде нокаутировал американца Джамахала Хилла.

Бразилец Жаилтон Алмейда в конце первого раунда нокаутировал Сергея Спивака (Молдова).

Голландец Рейнье де Риддер болевым приемом в первом раунде победил американца Кевина Холланда.

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