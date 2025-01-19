UFC. Ислам Махачев защитил титул, "удушив" бразильца

В Инглвуде, Калифорния, завершился турнир ММА UFC 311: Makhachev vs. Moicano.

В главном поединке россиянин Ислам Махачев защитил титул чемпиона в легком весе, победив удушающим приемом в конце первого раунда бразильца Ренато Мойкано.

Интересно, что "удушение сзади" является коронным приемом Мойкано.

Махачев должен был проводить защиту титула Армана Царукяна, но за сутки до боя тот снялся из-за травмы.

Чех Иржи Прохазка в третьем раунде нокаутировал американца Джамахала Хилла.

Бразилец Жаилтон Алмейда в конце первого раунда нокаутировал Сергея Спивака (Молдова).

Голландец Рейнье де Риддер болевым приемом в первом раунде победил американца Кевина Холланда.