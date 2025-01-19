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Спорт

UFC. Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова

Смешанные единоборства
Знаменитые спортсмены
время публикации: 19 января 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 07:57
UFC. Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова
AP Photo/Mark J. Terrill

В Инглвуде, Калифорния, проходит турнир ММА UFC 311: Makhachev vs. Moicano.

Грузин Мераб Двалишвили защитил титул чемпиона в легчайшем весе, победив по очкам россиянина Умара Нурмагомедова.

Счет по карточкам 48:47 (дважды), 49:46.

Двалишвили одержал 19-ю победу в 23-х поединках.

Нурмагомедов потерпел первое поражениев 19 боях.

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