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Спорт

UFC. Умар Нкрмагомедов сломал руку в первом раунде чемпионского боя

Знаменитые спортсмены
Смешанные единоборства
время публикации: 19 января 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 09:58
UFC. Умар Нкрмагомедов сломал руку в первом раунде чемпионского боя
AP Photo/Altaf Qadri

Мераб Двалишвили защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив по очкам Умара Нурмагомедова.

Россиянин считался фаворитом боя.

Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде боя, сообщают российские СМИ со ссылкой на менеджера бойца Али Абдель-Азиза.

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