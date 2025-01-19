UFC. Умар Нкрмагомедов сломал руку в первом раунде чемпионского боя
время публикации: 19 января 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 09:58
Мераб Двалишвили защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив по очкам Умара Нурмагомедова.
Россиянин считался фаворитом боя.
Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде боя, сообщают российские СМИ со ссылкой на менеджера бойца Али Абдель-Азиза.
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