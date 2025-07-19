Молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике. Израильтянин Блессинг Африфа вышел в финал

В Бергене, Норвегия, продолжается молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике (спортсмены до 23 лет).

На данный момент в медальном зачете лидирует сборная Германии, завоевавшая по 3 золотые, серебряные и бронзовые медали.

Израильтянин Блессинг Африфа вышел в финал в беге на 200 метров.

Он выиграл четвертый предварительный забег с результатом 20.92 с.

Блессинг Африфа выиграл первый полуфинальный забег (20.56 с) и вышел в финал.