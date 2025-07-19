Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтянки проиграли сборной Косово

В Грузии продолжается женский юношеский чемпионат Европы по гандболу (спортсменки до 19 лет).

Израильтянки проиграли сборной Косово 26:35.

Завтра в матче за 7-е место сборная Израиля сыграет с командой Великобритании.

В финале 2025 European Handball Women's 19 EHF Championship сыграют сборные Словакии и Украины.