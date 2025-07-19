Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтянки проиграли сборной Косово
время публикации: 19 июля 2025 г., 08:06 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 08:16
В Грузии продолжается женский юношеский чемпионат Европы по гандболу (спортсменки до 19 лет).
Израильтянки проиграли сборной Косово 26:35.
Завтра в матче за 7-е место сборная Израиля сыграет с командой Великобритании.
В финале 2025 European Handball Women's 19 EHF Championship сыграют сборные Словакии и Украины.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 июня 2025