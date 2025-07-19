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Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтянки проиграли сборной Косово

Гандбол
время публикации: 19 июля 2025 г., 08:06 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 08:16
Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтянки проиграли сборной Косово
AP Photo/Vadim Ghirda

В Грузии продолжается женский юношеский чемпионат Европы по гандболу (спортсменки до 19 лет).

Израильтянки проиграли сборной Косово 26:35.

Завтра в матче за 7-е место сборная Израиля сыграет с командой Великобритании.

В финале 2025 European Handball Women's 19 EHF Championship сыграют сборные Словакии и Украины.

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