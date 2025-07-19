Умерла чемпионка Лондонской олимпиады

18 июля на 45-м году жизни умерла японская спортсменка (женская вольная борьба) Хитоми Обара, сообщает сайт Международной федерации борьбы.

О причинах смерти не сообщается.

Хитоми Обара - чемпионка Лондонской олимпиады 2012 года в весовой категории до 48 кг.

Она - восьмикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Азии, чемпионка Азиатских игр 2010 года. шестикратный лауреат награды "Токио Спортс" как лучший борец года.