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Спорт

Дзюдо. Израильтянин стал победителем турнира в Таллинне

Спорт/важное
Дзюдо
время публикации: 06 июня 2026 г., 16:31 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 16:31
Дзюдо. Израильтянин стал победителем турнира в Таллинне
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Таллинне проходит турнир по дзюдо серии European Open. В нем принимают участие 252 спортсмена из 33 стран.

Израильтянин Матан Коколаев (весовая категория до 66 кг) стал победителем турнира.

Он победил поляка Кшиштофа Климкевича, украинца Вадима Чернова, итальянца Федерико Нинфо, украинца Назар Вискова 9в полуфинале), и Ханика Мартиросяна (Украина) (в финале).

Израильтянка Шакед Амихай (до 70 кг) в схватке за бронзовую медаль проиграла француженке Матильде Шабаль.

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