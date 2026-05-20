x
20 мая 2026
|
последняя новость: 11:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 мая 2026
|
20 мая 2026
|
последняя новость: 11:29
20 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Дзюдо. Израильтяне завоевали пять медалей в Испании

Спорт/важное
Дзюдо
время публикации: 20 мая 2026 г., 11:21 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 11:21
Дзюдо. Израильтяне завоевали пять медалей в Испании
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Бенидорме, Испания, завершился турнир по дзюдо серии European Open.

Израильтяне завоевали пять медалей.

Йонатан Векслер (весовая категория до 60 кг) и Илай Аюн (до 52 кг) завоевали серебряные медали.

Бронзовыми призерами стали Бен Тамари (до 60 кг), Оэд Мориц (до 73 кг) и Майя Коган (до 70 кг).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2026

Поединок легенд. Ради боя с Рондой Роузи Джина Карано сбросила 45 кг
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 апреля 2026

Дзюдо. Юная израильтянка завоевала две золотые медали в Будапеште
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 апреля 2026

Юношеский чемпионат Европы по самбо. Израильтяне завоевали две медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 апреля 2026

Элис Шлезингер стала победительницей Открытого чемпионата США по самбо