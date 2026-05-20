Дзюдо. Израильтяне завоевали пять медалей в Испании
время публикации: 20 мая 2026 г., 11:21 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 11:21
В Бенидорме, Испания, завершился турнир по дзюдо серии European Open.
Израильтяне завоевали пять медалей.
Йонатан Векслер (весовая категория до 60 кг) и Илай Аюн (до 52 кг) завоевали серебряные медали.
Бронзовыми призерами стали Бен Тамари (до 60 кг), Оэд Мориц (до 73 кг) и Майя Коган (до 70 кг).
