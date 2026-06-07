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Спорт

Дзюдо. Израильтянин завоевал бронзовую медаль в Таллинне

Спорт/важное
Дзюдо
время публикации: 07 июня 2026 г., 19:49 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 19:49
Дзюдо. Израильтянин завоевал бронзовую медаль в Таллинне
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Таллинне сегодня завершился турнир по дзюдо серии European Open. Израильтяне завоевали золотую и бронзовую медали.

Вчера победителем турнира стал Матан Коколаев (весовая категория до 66 кг).

Сегодня бронзовую медаль завоевал Сегев Бен Арох (до 90 кг).

Он победил поляка Оскара Рогальски, грека Атанасиоса Милонелиса,

В полуфинале израильтянин проиграл украинцу Ивану Кутенкову. Победителем стал украинец Артем Бубырь.

В поединке за третье место Сегев Бен Арох победил эстонца Кирилла Комина.

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