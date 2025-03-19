Вежливая победа "Вашингтона". Дубль Зака Хаймана. Рекорд Макдэвида. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Монреаль" одержал волевую победу над "Оттавой" 6:3, забив пять шайб в третьем периоде.

Монреаль Канадиенз - Оттава Сенаторз 6:3

Прервалась шестиматчевая победная серия "сенаторов".

"Оттава" вела в счете 2:1 и 3:2 (на 50-й минуте). Хозяева дважды поразили пустые ворота. "Канадиенз" впервые с 2021 года забросили пять голов в третьем периоде.

4 (1 + 3) очка набрал Кристиан Дворак.

Две шайбы забросил Джош Андерсон (Монреаль).

3 (1 + 2) очка набрал Брендан Галлагер (Монреаль).

Победную шайбу забросил Ник Сузуки. Он набрал в этом сезоне 70 (21 + 49).

Нью-Йорк Рейнджерс - Калгари Флэймз 1:2

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 23 минуты 45 секунд. Показатель 0.

Счет в матче открыл Артемий Панарин (Рейнджерс). Он самый результативный игрок НХЛ в марте - 14 очков.

Вашингтон Кэпиталз - Детройт Ред Уингз 4:1

В матче не было ни одного удаления.

На 49-й минуте была ничья 1:1. "Вашингтон" лидирует в лиге по количеству голов в третьем периоде (95).

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал голевую передачу.

Том Уилсон (Вашингтон) забил 30-й гол в сезоне.

Даллас Старз - Анахайм Дакс 4:3 (овертайм)

По две шайбы забросили Лео Карлссон (Анахайм) и Микаэль Гранлунд (Даллас) (в том числе победную в овертайме).

Нешвилл Прэдейчез - Сент-Луис Блюз 1:4

Три результативных передачи сделал Дилан Холлоуэй.

Два гола забил Джордан Киру. В последних трех матчах он набрал 8 (5 + 3) очков.

Чикаго Блэк Хоукс - Сиэтл Кракен 2:6

На 18-й минуте "Чикаго" вел в счете 2:0.

Две шайбы забросил Шейн Райт (Сиэтл).

Форвард "Чикаго" Джейсон Дикинсон сыграл 500-й матч в карьере.

Майкл Эйссимонт (Кракен) сыграл 200-й матч в НХЛ.

Счет в матче открыл 19-летний Коннор Бедард. Он забил 40-й гол в НХЛ (18-й в этом сезоне).

Ванкувер Кэнакс - Виннипег Джетс 6:2

Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз сделал две результативных передачи.

Две шайбы забросил Пьюс Сутер (Ванкувер).

Эдмонтон Ойлерз - Юта 7:1

По 3 очка набрали Зак Хайман (2 + 1, на его счету победный гол), Коннор Макдэвид (1 + 2), Маттиас Экхольм (1 +2) и Райан Ньюджент-Хопкинс (1 + 2).

Макдэвид набрал три очка в первом периоде. Он впервые набрал 3 очка в матч е против "Юты". Коннор набирал не менее трех очков в матчах против 32 разных команд - рекорд НХЛ.