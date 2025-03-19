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Футболисты сборных Израиля и Норвегии не будут обмениваться футболками после матча

Футбол
время публикации: 19 марта 2025 г., 12:05 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 12:05
Футболисты сборных Израиля и Норвегии не будут обмениваться футболками после матча
AP Photo/Darko Bandic

Футболисты сборной Израиля решили не обмениваться футболками после отборочного матча чемпионата мира против сборной Норвегии, сообщает Sport5.

Несколько футболистов сборной Норвегии выразили озабоченность в связи с происходящим в секторе Газы.

В норвежских СМИ появились призывы бойкотировать матч против израильтян.

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