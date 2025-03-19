Футболисты сборных Израиля и Норвегии не будут обмениваться футболками после матча

Футболисты сборной Израиля решили не обмениваться футболками после отборочного матча чемпионата мира против сборной Норвегии, сообщает Sport5.

Несколько футболистов сборной Норвегии выразили озабоченность в связи с происходящим в секторе Газы.

В норвежских СМИ появились призывы бойкотировать матч против израильтян.