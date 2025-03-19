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Отборочный матч юношеского чемпионата Европы. Израильтяне проиграли сербам

Футбол
время публикации: 19 марта 2025 г., 21:21 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 21:28
Отборочный матч юношеского чемпионата Европы. Израильтяне проиграли сербам
AP Photo/Eraldo Peres

Сборная Израиля неудачно начала отборочный турнир юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).

Израильтяне уступили сербам 2:3.

На 12-й минуте Ияд Халайли (Маккаби, Хайфа) вывел израильтян вперед 1:0.

На 57-й минутье Урош Сремчевич (Граничар) сравнял счет 1:1. Через 5 минут отличился Никола Симич (Партизан, Белград) 1:2.

На 77-й минуте Йегуда Блай (Апоэль, Рамат а-Шарон) восстановил равновесие 2:2.

Победный гол на третьей минуте крмпенсированного времени забил Лука Джорджевич (Чукарички).

В параллельном матче четвертой группы норвежцы победили сборную Бельгии 2:0.

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