Отборочный матч юношеского чемпионата Европы. Израильтяне проиграли сербам

Сборная Израиля неудачно начала отборочный турнир юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).

Израильтяне уступили сербам 2:3.

На 12-й минуте Ияд Халайли (Маккаби, Хайфа) вывел израильтян вперед 1:0.

На 57-й минутье Урош Сремчевич (Граничар) сравнял счет 1:1. Через 5 минут отличился Никола Симич (Партизан, Белград) 1:2.

На 77-й минуте Йегуда Блай (Апоэль, Рамат а-Шарон) восстановил равновесие 2:2.

Победный гол на третьей минуте крмпенсированного времени забил Лука Джорджевич (Чукарички).

В параллельном матче четвертой группы норвежцы победили сборную Бельгии 2:0.