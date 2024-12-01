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НХЛ. 4 результативные передачи братьев Хьюз. Гол Кунина. Отличный дебют Стаубера

Хоккей
НХЛ
время публикации: 01 декабря 2024 г., 10:04 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 10:11
НХЛ. 4 результативные передачи братьев Хьюз. Гол Кунина. Отличный дебют Стаубера
AP Photo/Pamela Smith

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" в гостях обыграл "Нью-Джерси" 6:5.

Лос-Анджелес Кингз - Оттава Сенаторз 5:2

На 28-й минуте гости вели в счете 2:1.

По 2 (1 + 1) очка набрали хоккеисты "Лос-Анджелеса" Анже Копитар, Кевин Фиала и Тревор Мур.

Нью-Джерси Дэвилз - Вашингтон Кэпиталз 5:6

Лидеры Восточной конференции выдали веселый матч.

"Нью-Джерси" вел в счете 2:1.

Еврейский нападаюший "Нью-Джерси" Джек Хьюз сделал три результативные передачи. Его брат Люк Хьюз сделал результативную передачу.

Три результативные передачи сделал защитник столичной команды Джон Карлсон.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран забил гол. В 19 матчах он набрал 15 (8 + 7) очков.

Питтсбург Пингвинз - Калгари Флэймз 6:2

"Питтсбург" одержал третью победу подряд.

По 3 (1+2) очка набрали Майкл Бантинг и Крис Летанг.

Сент-Луис Блюз - Филадельфия Флайерз 2:3 (овертайм)

На 28-й секунде овертайма Матвей Мичков вышел один на один и забил победный гол.

Тампа-Бей Лайтнинг - Торонто Мейпл Лифс 3:5

После двух периодов "Торонто" вел в счете 4:0.

Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сейбрз 3:0

По броскам 29:20 в пользу "Баффало".

Первый шутаут в 15 матчах сезона совершил Илья Сорокин.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 13 минут 20 секунд. Показатель -1.

Две шайбы забросил Симон Холмстрем.

Миннесота Увйлд - Нешвилл Предейчез 3:2 (овертайм)

Колорадо Эвеланш - Эдмонтон Ойлерз 1:4

Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 2:4

Две результативные передачи сделал еврейский защитник "акул" Джейк Уолман.

Две результативные передачи сделал форвард "Сан-Хосе Микаэль Гранлунд.

Один гол забил еврейский форвард "акул" Люк Кунин.

Вегас Голден Найтс - Юта 0:6

По броскам 29:28 в пользу "Вегаса". В дебютном матче за "Юту" шутаут совершил Джексон Стаубер.

После первого периода 0:4.

Две шайбы забросил Ник Шмальц.

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