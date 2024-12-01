НХЛ. 4 результативные передачи братьев Хьюз. Гол Кунина. Отличный дебют Стаубера
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" в гостях обыграл "Нью-Джерси" 6:5.
Лос-Анджелес Кингз - Оттава Сенаторз 5:2
На 28-й минуте гости вели в счете 2:1.
По 2 (1 + 1) очка набрали хоккеисты "Лос-Анджелеса" Анже Копитар, Кевин Фиала и Тревор Мур.
Нью-Джерси Дэвилз - Вашингтон Кэпиталз 5:6
Лидеры Восточной конференции выдали веселый матч.
"Нью-Джерси" вел в счете 2:1.
Еврейский нападаюший "Нью-Джерси" Джек Хьюз сделал три результативные передачи. Его брат Люк Хьюз сделал результативную передачу.
Три результативные передачи сделал защитник столичной команды Джон Карлсон.
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран забил гол. В 19 матчах он набрал 15 (8 + 7) очков.
Питтсбург Пингвинз - Калгари Флэймз 6:2
"Питтсбург" одержал третью победу подряд.
По 3 (1+2) очка набрали Майкл Бантинг и Крис Летанг.
Сент-Луис Блюз - Филадельфия Флайерз 2:3 (овертайм)
На 28-й секунде овертайма Матвей Мичков вышел один на один и забил победный гол.
Тампа-Бей Лайтнинг - Торонто Мейпл Лифс 3:5
После двух периодов "Торонто" вел в счете 4:0.
Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сейбрз 3:0
По броскам 29:20 в пользу "Баффало".
Первый шутаут в 15 матчах сезона совершил Илья Сорокин.
Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 13 минут 20 секунд. Показатель -1.
Две шайбы забросил Симон Холмстрем.
Миннесота Увйлд - Нешвилл Предейчез 3:2 (овертайм)
Колорадо Эвеланш - Эдмонтон Ойлерз 1:4
Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 2:4
Две результативные передачи сделал еврейский защитник "акул" Джейк Уолман.
Две результативные передачи сделал форвард "Сан-Хосе Микаэль Гранлунд.
Один гол забил еврейский форвард "акул" Люк Кунин.
Вегас Голден Найтс - Юта 0:6
По броскам 29:28 в пользу "Вегаса". В дебютном матче за "Юту" шутаут совершил Джексон Стаубер.
После первого периода 0:4.
Две шайбы забросил Ник Шмальц.