НХЛ. Биннингтон установил рекорд. Три очка Квинна Хьюза. Автогол вратаря "Вашингтона"
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Сент-Луис" в гостях разгромил "Нью-Джерси" 3:0.
Баффало Сейбрз - Миннесота Уайлд 0:1
По броскам 39:29 в пользу "Баффало".
Второй шутаут в сезоне совершил Филипп Густавссон.
Победный гол на 7-й минуте забил Кирилл Капризов.
Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 15 минут, сделал 1 бросок по воротам. Показатель 0.
Каролина Хурикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс 4:3
После двух периодов гости вели в счете 3:2.
Нью-Джерси Дэвилз - Сент-Луис Блюз 0:3
По броскам 31:20 в пользу "Нью-Джерси".
Джордан Биннингтон совершил первый шутаут в сезоне и одержал 152-ю победу - рекорд "Блюз" среди вратарей.
Еврейский нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз отыграл 22 минуты 29 секунд (7 бросков по воротам). Показатель 0. Его брат Люк Хьюз отыграл 22 минуты и сделал 3 броска по воротам. Показатель 0.
Коламбус Блю Джекетс - Монреаль Канадиенз 3:4 (овертайм)
"Коламбус" вел в счете 1:0 и 2:1.
Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 12 минут (показатель -1).
Детройт Ред Уингз - Калгари Флеймз 2:1 (овертайм)
Флорида Пантерз - Торонто Мейпл Лифс 5:1
По броскам ничья 24:24.
Три (1 + 2) очка набрал Картер Верхаге.
Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинз 3:6
По 2 шайбы забили Бред Марчанд (Бостон), Брок Нельсон (Айлендерс) и Павел Заха (Бостон).
Три результативные передачи сделал Элиас Линдхольм (Бостон).
Питсбург Пингвинз - Ванкувер Кэнакс 5:4
На 34-й минуте счет был 5:1.
Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз набрал 3 (1 + 2) очка. В 21 матче он набрал 23 (5 + 18) очка.
Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон сделал голевую передачу. В двух матчах он сделал две голевые передачи.
Тампа Бей Лайтнингс - Вашингтон Кэпиталз 4:5
"Тампа" вела в счете 2:0, 3:2, 4:3.
Три гола забросил форвард "Тампы" Брейден Пойнт.
"Тампу" вперед 4:3 вывел голкипер столичной команды Чарли Лингрен, отправивший шайбу в сетку собственных ворот.
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал голевую передачу.
Нешвилл Прэдейчез - Филадельфия Флайерз 2:3 (овертайм)
"Хищники" вели в счете 1:0 и 2:1.
Победный гол на 63-й минуте забросил Шон Кутюрье.
Чикаго Блэк Хоукс - Даллас Старз 6:2
Три шайбы забросил Тейлор Холл. В предыдущих 20 матчах сезона он забил два гола.
Колорадо Эвеланш - Вегас Голен Найтс 2:1 (буллиты)
Валерий Ничушкин забил гол и реализовал единственный буллит в послематчевой серии (по 5 попыток).
Лос-Анджелес Кингз - Виннипег Джетс 4:1
Сиэтл Кракен - Анахайм Дакс 2:5
Сан-Хосе Шаркс - Оттава Сенаторз 3:4
Три голевые передачи сделал Тим Штуцле (Оттава).
Две шайбы забросил Адам Годетт (Оттава).
Еврейский форвард "Сан-Хосе" Люк Кунин отыграл 18 минут. Показатель -1.
Еврейский защитник "акул" Джейк Уолман сделал голевую передачу.