НХЛ. Биннингтон установил рекорд. Три очка Квинна Хьюза. Автогол вратаря "Вашингтона"

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Сент-Луис" в гостях разгромил "Нью-Джерси" 3:0.

Баффало Сейбрз - Миннесота Уайлд 0:1

По броскам 39:29 в пользу "Баффало".

Второй шутаут в сезоне совершил Филипп Густавссон.

Победный гол на 7-й минуте забил Кирилл Капризов.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 15 минут, сделал 1 бросок по воротам. Показатель 0.

Каролина Хурикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс 4:3

После двух периодов гости вели в счете 3:2.

Нью-Джерси Дэвилз - Сент-Луис Блюз 0:3

По броскам 31:20 в пользу "Нью-Джерси".

Джордан Биннингтон совершил первый шутаут в сезоне и одержал 152-ю победу - рекорд "Блюз" среди вратарей.

Еврейский нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз отыграл 22 минуты 29 секунд (7 бросков по воротам). Показатель 0. Его брат Люк Хьюз отыграл 22 минуты и сделал 3 броска по воротам. Показатель 0.

Коламбус Блю Джекетс - Монреаль Канадиенз 3:4 (овертайм)

"Коламбус" вел в счете 1:0 и 2:1.

Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 12 минут (показатель -1).

Детройт Ред Уингз - Калгари Флеймз 2:1 (овертайм)

Флорида Пантерз - Торонто Мейпл Лифс 5:1

По броскам ничья 24:24.

Три (1 + 2) очка набрал Картер Верхаге.

Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинз 3:6

По 2 шайбы забили Бред Марчанд (Бостон), Брок Нельсон (Айлендерс) и Павел Заха (Бостон).

Три результативные передачи сделал Элиас Линдхольм (Бостон).

Питсбург Пингвинз - Ванкувер Кэнакс 5:4

На 34-й минуте счет был 5:1.

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз набрал 3 (1 + 2) очка. В 21 матче он набрал 23 (5 + 18) очка.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон сделал голевую передачу. В двух матчах он сделал две голевые передачи.

Тампа Бей Лайтнингс - Вашингтон Кэпиталз 4:5

"Тампа" вела в счете 2:0, 3:2, 4:3.

Три гола забросил форвард "Тампы" Брейден Пойнт.

"Тампу" вперед 4:3 вывел голкипер столичной команды Чарли Лингрен, отправивший шайбу в сетку собственных ворот.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал голевую передачу.

Нешвилл Прэдейчез - Филадельфия Флайерз 2:3 (овертайм)

"Хищники" вели в счете 1:0 и 2:1.

Победный гол на 63-й минуте забросил Шон Кутюрье.

Чикаго Блэк Хоукс - Даллас Старз 6:2

Три шайбы забросил Тейлор Холл. В предыдущих 20 матчах сезона он забил два гола.

Колорадо Эвеланш - Вегас Голен Найтс 2:1 (буллиты)

Валерий Ничушкин забил гол и реализовал единственный буллит в послематчевой серии (по 5 попыток).

Лос-Анджелес Кингз - Виннипег Джетс 4:1

Сиэтл Кракен - Анахайм Дакс 2:5

Сан-Хосе Шаркс - Оттава Сенаторз 3:4

Три голевые передачи сделал Тим Штуцле (Оттава).

Две шайбы забросил Адам Годетт (Оттава).

Еврейский форвард "Сан-Хосе" Люк Кунин отыграл 18 минут. Показатель -1.

Еврейский защитник "акул" Джейк Уолман сделал голевую передачу.