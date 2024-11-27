НХЛ. Достижение Ланкинена. Голевая передача Квинна Хьюза
время публикации: 27 ноября 2024 г., 09:51 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 09:51
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Ванкувер" в гостях победил "Бостон" 2:0. "Монреаль" уступил "Юте" 2:3.
Бостон Брюинз - Ванкувер Кэнакс 0:2
По броскам 32:15 в пользу "Бостона". Второй шутаут в сезоне совершил Кевин Ланкинен. Он стал первым вратарем "Ванкувера" не пропустившим в Бостоне с января 1996 года. Тогда не пропустил Кори Хирш, сообщает Sportsnet.
Кевин Ланкинен стал пятым вратарем в истории НХЛ, победившим в восьми первых выездных матчах сезона.
Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз сделал голевую передачу. В 20 матчах он набрал 20 (4 + 16) очков.
Монреаль Канадиенз - Юта 2:3
"Монреаль" вел в счете 2:1.
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