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Спорт

Хоккей. Капитан сборной Латвии объявил о завершении карьеры

Хоккей
Знаменитые спортсмены
время публикации: 27 ноября 2024 г., 12:40 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 12:46
Хоккей. Капитан сборной Латвии объявил о завершении карьеры
AP Photo/Pavel Golovkin

Известный латвийский хоккеист Каспарс Даугавигьш объявил о завершении карьеры, сообщает официальный сайт словацкого клуба "Дукла", Михаловице, за который он выступает.

Ожидается, что 36-летний хоккеист проведет последний матч 29 ноября.

За "Дуклу" он выступает с 2023 года. Каспарс сыграл за словацкий клуб 77 игр, в которых набрал 85 (22 + 63) очков.

Каспарс Даугавиньш выступал за клубы "Рига 2000", "Призма" (Рига), ЦСКА (Москва), "Оттава Сенаторз", "Динамо" (Рига), "Бостон Брюинз", "Женева Серветт", "Динамо" (Москва), "Торпедо" (Нижний Новгород), "Спартак" (Москва), "Витязь" (Балашиха), "Берн", "Изерлон Рустерз" (Германия).

Каспарс Даугавиньш много лет был капитаном сборной Латвии. Он - участник олимпиад 2010 и 2014 годов, бронзовый призер чемпионата мира 2023 года.

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