Молодежный чемпионат мира по хоккею. Американцы разгромили сборную Канады. Результаты матчей

В Оттаве продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 20 лет). Американцы разгромили сборную Канады 4:1.

Казахстан - Швейцария 1:3

Финляндия - Латвия 3:0

Шутаут совершил Петтери Римпинен, отразивший 28 бросков.

Швеция - Чехия 4:2

Две шайбы забросил шведский нападающий Херман Трафф (ХВ 71).

Канада - США 1:4

По 2 очка (1 + 1) набрали Коул Эйзерман и Коул Хатсон (оба - команда Бостонского университета).