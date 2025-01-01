Молодежный чемпионат мира по хоккею. Американцы разгромили сборную Канады. Результаты матчей
время публикации: 01 января 2025 г., 06:53 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 06:53
В Оттаве продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 20 лет). Американцы разгромили сборную Канады 4:1.
Казахстан - Швейцария 1:3
Финляндия - Латвия 3:0
Шутаут совершил Петтери Римпинен, отразивший 28 бросков.
Швеция - Чехия 4:2
Две шайбы забросил шведский нападающий Херман Трафф (ХВ 71).
Канада - США 1:4
По 2 очка (1 + 1) набрали Коул Эйзерман и Коул Хатсон (оба - команда Бостонского университета).
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