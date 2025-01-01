x
01 января 2025
|
последняя новость: 08:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 января 2025
|
01 января 2025
|
последняя новость: 08:05
01 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Молодежный чемпионат мира по хоккею. Американцы разгромили сборную Канады. Результаты матчей

Хоккей
время публикации: 01 января 2025 г., 06:53 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 06:53
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Американцы разгромили сборную Канады. Результаты матчей
AP Photo/Michael Ainsworth

В Оттаве продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 20 лет). Американцы разгромили сборную Канады 4:1.

Казахстан - Швейцария 1:3

Финляндия - Латвия 3:0

Шутаут совершил Петтери Римпинен, отразивший 28 бросков.

Швеция - Чехия 4:2

Две шайбы забросил шведский нападающий Херман Трафф (ХВ 71).

Канада - США 1:4

По 2 очка (1 + 1) набрали Коул Эйзерман и Коул Хатсон (оба - команда Бостонского университета).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 декабря 2024

Умер известный хоккеист, четырехкратный чемпион СССР
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 декабря 2024

Молодежный чемпионат мира по хоккею. Чехи забросили 14 шайб. Американцы разгромили сборную Латвии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2024

Хет-трики Така, Лехконена и Марнера. "1 + 2" братьев Хьюз. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2024

Сенсация молодежного чемпионата мира по хоккею. Латвийцы победили канадцев. Результаты матчей