Молодежный чемпионат мира по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
время публикации: 01 января 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 08:20
Завершился групповой этап молодежного чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 20 лет), который проходит в Оттаве.
В четвертьфиналах, которые состоятся 2 января, встретятся:
США - Швейцария
Швеция - Латвия
Финляндия - Словакия
Канада - Чехия.
В матче за право остаться в элитном дивизионе встретятся сборные Германии и Казахстана.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 января 2025