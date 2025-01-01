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Молодежный чемпионат мира по хоккею. Определились четвертьфинальные пары

Хоккей
время публикации: 01 января 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 08:20
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
AP Photo/Darko Vojinovic

Завершился групповой этап молодежного чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 20 лет), который проходит в Оттаве.

В четвертьфиналах, которые состоятся 2 января, встретятся:

США - Швейцария

Швеция - Латвия

Финляндия - Словакия

Канада - Чехия.

В матче за право остаться в элитном дивизионе встретятся сборные Германии и Казахстана.

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