Израильтяне завоевали три медали кадетского чемпионата Европы по дзюдо

На Канарских островах проходит кадетский чемпионат Европы по дзюдо. В турнире принимают участие 425 спортсменов из 43 стран.

Израильтянка Яли Ягав стала победительницей в весовой категории до 52 кг.

В категории до 66 кг израильтяне завоевали две медали.

Том Симхаев в финале проиграл сербу Николе Раданову.

Итамар Коэн завоевал бронзовую медаль.