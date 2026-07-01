Израильтяне завоевали три медали кадетского чемпионата Европы по дзюдо
время публикации: 01 июля 2026 г., 08:08 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 08:08
На Канарских островах проходит кадетский чемпионат Европы по дзюдо. В турнире принимают участие 425 спортсменов из 43 стран.
Израильтянка Яли Ягав стала победительницей в весовой категории до 52 кг.
В категории до 66 кг израильтяне завоевали две медали.
Том Симхаев в финале проиграл сербу Николе Раданову.
Итамар Коэн завоевал бронзовую медаль.
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