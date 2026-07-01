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Израильтяне завоевали три медали кадетского чемпионата Европы по дзюдо

Спорт/важное
Дзюдо
время публикации: 01 июля 2026 г., 08:08 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 08:08
Израильтяне завоевали три медали кадетского чемпионата Европы по дзюдо
AP Photo/Eugene Hoshiko

На Канарских островах проходит кадетский чемпионат Европы по дзюдо. В турнире принимают участие 425 спортсменов из 43 стран.

Израильтянка Яли Ягав стала победительницей в весовой категории до 52 кг.

В категории до 66 кг израильтяне завоевали две медали.

Том Симхаев в финале проиграл сербу Николе Раданову.

Итамар Коэн завоевал бронзовую медаль.

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