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Спорт

Дзюдо. Израильтяне завоевали три медали в Берлине

Дзюдо
Спорт/важное
время публикации: 22 июня 2026 г., 08:37 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 08:43
Дзюдо. Израильтяне завоевали три медали в Берлине
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Берлине завершился Юниорский Европейский кубок по дзюдо. в нем принимали участие 459 спортсменов из 38 стран.

Израильтяне завоевали три медали.

Бен Тамари стал победителем в весовой категории до 60 кг.

Бронзовые медали завоевали Гиль Перри (до 57 кг) и Шахаф Левин (до 81 кг).

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