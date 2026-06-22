Дзюдо. Израильтяне завоевали три медали в Берлине
время публикации: 22 июня 2026 г., 08:37 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 08:43
В Берлине завершился Юниорский Европейский кубок по дзюдо. в нем принимали участие 459 спортсменов из 38 стран.
Израильтяне завоевали три медали.
Бен Тамари стал победителем в весовой категории до 60 кг.
Бронзовые медали завоевали Гиль Перри (до 57 кг) и Шахаф Левин (до 81 кг).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июня 2026