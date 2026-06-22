Дзюдо. Израильтяне завоевали три медали в Берлине

В Берлине завершился Юниорский Европейский кубок по дзюдо. в нем принимали участие 459 спортсменов из 38 стран.

Израильтяне завоевали три медали.

Бен Тамари стал победителем в весовой категории до 60 кг.

Бронзовые медали завоевали Гиль Перри (до 57 кг) и Шахаф Левин (до 81 кг).