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Дзюдо. Инбаль Шемеш завоевала серебряную медаль в Ташкенте

Дзюдо
время публикации: 01 марта 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 14:35
Дзюдо. Инбаль Шемеш завоевала серебряную медаль в Ташкенте
AP Photo/Eugene Hoshiko

Израильская дзюдоистка Инбаль Шемеш (весовая категория до 63 кг) завоевала серебряную медаль турнира "Большого шлема", который проходит в Ташкенте.

Она победила узбечку Гулирано Суванкулову. китаянку Юн Ли, испанку Лауру Васкуес Фернандес.

В финале израильтянка проиграла 20-летней японке Кирари Ямагути.

Накануне бронзовую медаль завоевала Тимна Нельсон-Леви.

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