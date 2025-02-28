Дзюдо. Тимна Нельсон Леви завоевала бронзовую медаль в Ташкенте
время публикации: 28 февраля 2025 г., 16:36 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 16:36
В Ташкенте проходит турнир "Большого шлема" по дзюдо. В нем принимают участие 242 спортсмена из 23 стран.
Израильтянка Тимна Нельсон Леви (весовая категория до 57 кг) завоевала бронзовую медаль.
Она победила Аселхан Аралбаеву (Узбекистан).
В четвертьфинале израильтянка проиграла будущей победительнице японке Акари Омори.
В утешительной схватке Тимна Нельсон Леви победила узбечку Мохинур Аллаберганову, а в поединке за бронзовую медаль - бразильянку Джессику Лиму.
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