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Дзюдо. Тимна Нельсон Леви завоевала бронзовую медаль в Ташкенте

Дзюдо
время публикации: 28 февраля 2025 г., 16:36 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 16:36
Дзюдо. Тимна Нельсон Леви завоевала бронзовую медаль в Ташкенте
AP Photo/Vincent Thian

В Ташкенте проходит турнир "Большого шлема" по дзюдо. В нем принимают участие 242 спортсмена из 23 стран.

Израильтянка Тимна Нельсон Леви (весовая категория до 57 кг) завоевала бронзовую медаль.

Она победила Аселхан Аралбаеву (Узбекистан).

В четвертьфинале израильтянка проиграла будущей победительнице японке Акари Омори.

В утешительной схватке Тимна Нельсон Леви победила узбечку Мохинур Аллаберганову, а в поединке за бронзовую медаль - бразильянку Джессику Лиму.

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