Юниорский чемпионат мира. Победила итальянская танцевальная пара. Украинцы на четвертом месте

Победителями соревнований танцевальных пар юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Дебрецене, стали итальянцы Ноэми Мария Тали и Ноа Лафорнара.

Их результат 177.50 балла.

На втором месте американцы Катерина Вольфкостин и Дмитрий Царевский (167.51).

Бронзовые медали завоевали Дарья Гримм и Михаил Савицкий (Германия) (164.26).

Украинский дуэт Ирина Пидгайна и Артем Коваль (158.93) занял четвертое место.