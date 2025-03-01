Юниорский чемпионат мира. Победила итальянская танцевальная пара. Украинцы на четвертом месте
время публикации: 01 марта 2025 г., 12:49 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 12:49
Победителями соревнований танцевальных пар юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Дебрецене, стали итальянцы Ноэми Мария Тали и Ноа Лафорнара.
Их результат 177.50 балла.
На втором месте американцы Катерина Вольфкостин и Дмитрий Царевский (167.51).
Бронзовые медали завоевали Дарья Гримм и Михаил Савицкий (Германия) (164.26).
Украинский дуэт Ирина Пидгайна и Артем Коваль (158.93) занял четвертое место.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2025