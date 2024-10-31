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Спорт

Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист MLS

время публикации: 31 октября 2024 г., 15:00 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 15:07
Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист MLS
AP Photo/Rebecca Blackwell

Самым высокооплачиваемым футболистом MLS в сезоне 2024 года является Лионель Месси, выступающий за "Интер Майами".

По даннымInside World Football, его гарантированная оплата за сезон составляет 20 446 667 долларов.

Больше 10 миллионов долларов за сезон получают только два футболиста лиги - он и Лоренцо Инсинье (15.4 миллиона), выступающий за "Торонто".

Более 1 миллиона долларов за сезон получают 126 футболистов MLS.

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