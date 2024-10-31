Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист MLS

Самым высокооплачиваемым футболистом MLS в сезоне 2024 года является Лионель Месси, выступающий за "Интер Майами".

По даннымInside World Football, его гарантированная оплата за сезон составляет 20 446 667 долларов.

Больше 10 миллионов долларов за сезон получают только два футболиста лиги - он и Лоренцо Инсинье (15.4 миллиона), выступающий за "Торонто".

Более 1 миллиона долларов за сезон получают 126 футболистов MLS.