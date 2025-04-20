Чемпионат Европы по акробатике. Израильтяне завоевали четыре медали

В Люксембурге продолжается чемпионат Европы по акробатической гимнастике. В третий день турнира израильтяне завоевали 4 медали.

Израильская смешанная пара Ами Рафаэли и Йонатан Фридман победили в многоборье.

Второе место заняли украинцы, третье - немцы.

Мужская сборная Израиля победила в многоборье.

Второе место заняли британцы, третье - немцы. Украинцы заняли пятое место.

Состав сборной Израиля: Ор Авраам, Лиор Бородин, Ротем Амихай, Томер Офир.

Израильтянки Майя Велнер и Рони Коэн завоевали бронзовые медали в многоборье.

Чемпионками стали украинки Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук.

Серебряные медали завоевали британки.

Женская сборная Израиля завоевала серебряную медаль в многоборье.

Чемпионками стали португалки. На третьем месте украинки.

Состав сборной Израиля: Ори Декель, Сильван Гербер, Рони Ротман.

Напомним, в первый день чемпионата израильтяне завоевали пять медалей, в том числе 4 золотые, во второй - две серебряные.