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Чемпионат Европы по акробатике. Израильтяне завоевали четыре медали

Спортивная гимнастика
время публикации: 20 апреля 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 12:27
Чемпионат Европы по акробатике. Израильтяне завоевали четыре медали
AP Photo/Virginia Mayo

В Люксембурге продолжается чемпионат Европы по акробатической гимнастике. В третий день турнира израильтяне завоевали 4 медали.

Израильская смешанная пара Ами Рафаэли и Йонатан Фридман победили в многоборье.

Второе место заняли украинцы, третье - немцы.

Мужская сборная Израиля победила в многоборье.

Второе место заняли британцы, третье - немцы. Украинцы заняли пятое место.

Состав сборной Израиля: Ор Авраам, Лиор Бородин, Ротем Амихай, Томер Офир.

Израильтянки Майя Велнер и Рони Коэн завоевали бронзовые медали в многоборье.

Чемпионками стали украинки Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук.

Серебряные медали завоевали британки.

Женская сборная Израиля завоевала серебряную медаль в многоборье.

Чемпионками стали португалки. На третьем месте украинки.

Состав сборной Израиля: Ори Декель, Сильван Гербер, Рони Ротман.

Напомним, в первый день чемпионата израильтяне завоевали пять медалей, в том числе 4 золотые, во второй - две серебряные.

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