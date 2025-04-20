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3 очка Маккиннона. Достижение Макара". "Колорадо" разгромил "Даллас"

Хоккей
НХЛ
время публикации: 20 апреля 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 14:52
3 очка Маккиннона. Достижение Макара". "Колорадо" разгромил "Даллас"
AP Photo/Gareth Patterson

В первом матче первого раунда Кубка Стэнли "Колорадо" разгромил "Даллас" 5:1.

По броскам 24:23 в пользу "Далласа".

3 (2 +1) очка набрал Нэйтан Маккиннон. Он в 15-й раз реализовал численное преимущество в матчах Кубка Стэнли и занял второе место в истории клуба (разделил с Петером Форсбергом). Рекордсмен - Джо Сакик (27 голов).

Две результативные передачи сделал Логан О`Коннор.

Кайл Макар (Колорадо) сделал результативную передачу. Эта передача стала 60-й результативной Макара в 73-х матчах Кубка Стэнли (третий результат среди защитников. Быстрее 60 голевых пасов сделали только Бобби Орр (69 игр) и Эл Макиннис (71).

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